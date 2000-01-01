أعلن العميد رضا ترابي قائد فيلق "السجاد" في الحرس الثوري الإيراني، عن مقتل أحد القياديين الكبار بمليشيات "الحرس الثوري" أثناء مشاركته في القتال على الأراضي السورية.

وقال ترابي في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أمس الثلاثاء إنه في هذه الليلة "شهدنا مقتل خليل تختي نجاد في سوريا"، لافتا إلى أن "الحرس الثوري أرسل نجاد منذ نحو شهر إلى سوريا".

وأوضح قائد فيلق "السجاد" أن "نجاد كان قائدا لعمليات قاعدة درعا، إحدى القواعد العسكرية التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا".

وأكد ناشطون سوريون أن القيادي قتل جراء قيام الثوار بقصف مواقع قوات الأسد والميليشيات الشيعية في بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي الغربي قبل أيام.

ومنذ قصف "إسرائيل" مطار "التيفور" العسكري في ريف حمص ومقتل قيادات بارزة من قيادة الحرس الثوري، أصبحت وسائل الإعلام الإيرانية تتكتم على مقتل قواتها بسوريا، بحسب مراقبين.