صدق مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على قرار يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي في الانتخابات الأخيرة في عموم العراق مع إلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

كما قرر المجلس انتداب 9 قضاة جدد بدلا من أعضاء المفوضية العليا للانتخابات الحاليين.

ويأتي قرار البرلمان بعدما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن "انتهاكات خطيرة" وقعت أثناء فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي إن تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه.

وفاز "ائتلاف سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ 54 مقعدا، من أصل 329 مقعدا في البرلمان، بينما جاءت كتلة "النصر" بزعامة العبادي في المركز الثالث بإجمالي 42 مقعدا، بعد ائتلاف "الفتح" الذي تدعمه مليشيات الحشد الشيعي الذي حل في المركز الثاني.