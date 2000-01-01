اتهمت جماعة "العدل والإحسان"، أكبر جماعة إسلامية في المغرب، قوات الأمن بالتدخل، الليلة الماضية، لمنع الاعتكاف بـ12 مسجدا شرقي البلاد.

وجاء في بيان نشرته الجماعة عبر موقعها الرسمي على الانترنيت: "أمام ذهول المواطنين، تدخلت السلطات الأمنية بمدن الجهة الشرقية، مع حلول أول ليالي العشر الأواخر من رمضان (أمس الثلاثاء)، لمنع الاعتكاف".

وأضاف البيان أن الحظر شمل "مساجد مدن: وجدة وبركان وتاوريرت وزايو وأحفير ومداغ (جميعها تقع شرقا)، حيث بلغ عدد بيوت الله التي أخرج فيها المعتكفون بالقوة 12 مسجدا".

وإجمالا، أشار البيان إلى أنه تم منع الاعتكاف في 12 مسجدا في 6 مدن شرقي المملكة.

وأوضحت الجماعة أن المنع شمل 5 مساجد في وجدة (عاصمة الشرق)، ومسجدين في "بركان"، ومثلهما في "زايو"، ومسجدا واحدا في كل من "مداغ" و"أحفير" و"تاورورت".

ووصفت الجماعة هذا المنع بـ"الخطوة الخطيرة التي تمس الأمن الروحي للمغاربة، المتمثل في الإصرار على منع الاعتكاف وإغلاق المساجد".

وعرفت السنوات القليلة الماضية حوادث مشابهة في عدد من المساجد بالممكلة. وتشترط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية الحصول على ترخيص مسبق منها، للاعتكاف في المساجد، كما تحدد الوزارة المساجد التي تقام فيها هذه السُنّة.