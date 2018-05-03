بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية اليوم الخميس للمغتربين الأتراك في كل من ألمانيا والنمسا وفرنسا.

وتوجه الناخبون الأتراك في الدول الثلاث صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع التابعة للبعثات التركية، للتصويت في الانتخابات.

وسيتمكن المغتربون الأتراك من التصويت في 13 مركزا انتخابيا للقنصليات العامة بألمانيا، و3 مراكز في النمسا، و6 مراكز في فرنسا.

وتستمر عملية التصويت في الانتخابات التركية بالخارج لغاية 19 حزيران / يونيو الجاري، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

ومن المنتظر أن يشارك في عملية التصويت خارج تركيا أكثر من 3 ملايين ناخب تركي عبر 123 مركزا انتخابيا في 60 دولة.

وسيتم نقل البطاقات الانتخابية إلى الداخل التركي بعد انتهاء عملية الاقتراع في الخارج، وحفظها في غرفة خاصة إلى حين انتهاء اقتراع الداخل يوم 24 حزيران / يونيو.

وفي حال لم تحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الناخب التركي في الخارج سيحق له الإدلاء بصوته مرة أخرى اعتبارا من 30 حزيران / يونيو حتى 4 تموز / يوليو المقبل.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، فيما تتنافس ثمانية أحزاب سياسية في الانتخابات البرلمانية.