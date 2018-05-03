أعلن رئيس الوزراء الأردني "المكلف" عمر الرزاز، اليوم الخميس، أن الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، بعد قيامها بالقسم القانوني الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي، أدلى به الرزاز، بعيد لقاءات أجراها اليوم برئيس مجلسي الأعيان والنواب، ضمن مشاوراته لتشكيل الحكومة.

وعبر الرزاز عن أمله في تكوين "رؤية واضحة" بشأن نظام الضريبة المعدل بنهاية اليوم وقال : إنه منفتح على الاستماع إلى الأصوات المعارضة في المجتمع.

وأتت تصريحات الرزاز، بعد أن التقى رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الذي أوصاه بإلغاء التغييرات الجديدة في مشروع قانون الضريبة. وقال الطراونة : إن أغلبية البرلمان ترفض هذه التغييرات.

والتقى الرزاز برئيسي مجلسي النواب والأعيان، في إطار مشاوراته التي يجريها لتشكيل حكومته الجديدة. كما التقى قادة النقابات المهنية للتباحث حول مشروع قانون الضريبة.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عن تشكيلة الفريق الوزاري التي يحيطها بتكتم شديد مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الرزاز غرَّد على تويتر الأربعاء متعهداً بإجراء حوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية.

وشهد الأردن على مدار الأيام الثمانية الماضية، موجة احتجاجات واسعة، على خلفية قيام الحكومة المستقيلة، بإقرار قانونة ضريبة الدخل المعدل أواخر الشهر الماضي.