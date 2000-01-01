كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها قبل أيام.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ)، فإن "السيسي كلف، اليوم الخميس، مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة عقب أيام من حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية".

والثلاثاء الماضي، قدمت الحكومة المصرية، برئاسة شريف إسماعيل، استقالتها إلى السيسي كإجراء متوقع بعد أدائه اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب السبت الماضي.

وحينها كلف السيسي حكومة إسماعيل بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.

ومدبولي هو وزير الإسكان منذ عام 2014 وتم اختياره قائمًا بأعمال رئيس الحكومة لعدة أشهر، في نوفمبر الماضي، خلال سفر شريف إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج.