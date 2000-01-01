قُتل 7 جنود أفغان وأصيب اثنان بجروح، اليوم الخميس، في هجوم لحركة "طالبان"، على مخفر في ولاية "بادغيس" غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم ولاية باغديس، جمشيد شهابي، في تصريح صحفي، إن حركة طالبان استهدفت مركزا للجيش الأفغاني بمنطقة "قادس".

وأشار شهابي إلى مقتل 7 جنود وإصابة اثنين، فضلا عن مقتل 6 وإصابة 4 مسلحين خلال الاشتباكات التي اندلعت إثر الهجوم.

وبيّن المتحدث باسم الولاية أن القوات المسلحة الأفغانية صدّت هجوم الحركة بعد وصول وحدات وتعزيزات إضافية إلى المنطقة المذكورة.

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني، وقفا مؤقتا لإطلاق النار والعمليات الأمنية ضد حركة "طالبان" بمناسبة قرب حلول عيد الفطر.