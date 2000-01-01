حطم إيرانيون صناديق تابعة لمؤسسة الخميني للإغاثة في الشوارع وقاموا بالتبرع بمحتوياتها للفقراء، احتجاجاً على قيام النظام الإيراني بإرسال تلك التبرعات للميليشيات التابعة للحرس الثوري في دول المنطقة.

وتداول ناشطون، مساء الأربعاء، عبر مواقع التواصل مقاطع تظهر قيام العديد من المواطنين بحرق تلك الصناديق بعد أخذ محتوياتها والإعلان بأنهم سيتبرعون بها مباشرة للفقراء.

وقال المحتجون إن على مؤسسة الخميني للإغاثة بدل أن تجمع التبرعات بالملايين لإرسالها إلى الميليشيات في المنطقة في إطار مشروع نظام ولاية الفقيه التوسعي، أن توزعها على ملايين الفقراء في إيران حيث يعيش 40 مليون إيراني تحت خط الفقر.