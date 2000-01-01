أنا متزوج منذ حوالي السنتين ولديَّ بنت، اخترت زوجتي بنفسي بعد عناء ومشقة مررت بها من أجل أن أحصل على موافقة أبيها، وقد أصرّت زوجتي أن تتزوجني وكانت ترفض كل من يتقدم لخطبتها سواي. وقد أعانتني على أمور دنياي وما فيها من تعب بعد أن تزوجنا فكانت تعمل فتقدم لي الدعم المادي وكانت متعلمة فكانت تقدم لي الدعم في عملي ودراستي مما ساعدني على التطور بشكل سريع وملحوظ حتى حققت ما عجز عن تحقيقه أقراني في العمل والدراسة.

مشكلتي أن زوجتي كثيرة الشكوى من أهلي، ودائما تقول بأنها تعرضت للكلام الجارح أو النظرات المهينة أو التعامل السيئ من قبل أهلي ولكني لا أرى ذلك يحصل أمامي وعندما أخبرها بذلك تقول لي بأن الذي أمامك شيء والذي يحدث وراءك شيء آخر.

هي عصبية وعنيدة بطبعها ولكنها طيبة القلب وأعرف أنها لا تحقد ولا تكره أحداً مما يجعلني أستغرب من كلامها واتهاماتها لأهلي.

أهلي دائما يتكلمون بالخير عنها أمامي ويحدث أن تعاتبني أمي لعدم مروري بها بشكل يومي وذلك لأني أسكن في البيت نفسه ولكن في شقه منفصلة، وزوجتي ترفض زياراتي المتكررة لأهلي والمرور عليهم كل يوم حين أدخل أو أخرج من المنزل لأنها ترى أن ذلك يؤثر على استقلالية حياتنا وعلاقتنا الزوجية.

أنا لا أفهم زوجتي وأشعر بأنها تريد أن تبعدني عن أهلي أو تحرمني منهم وأنا لا أريد أن يحدث ذلك.

أشعر بأني أكره زوجتي وأفتقد حياتي القديمة مع إخواني وأخواتي وغالباً أكره العودة للمنزل لأني لا أريد البقاء معها بسبب المشاكل.

لقد تعبت وأفكر في الطلاق جدياً ولا أعلم ما الحل.