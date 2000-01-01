لقي شرطي أمريكي مصرعه وأصيب 4 آخرون بجروح، اليوم الأحد، جراء تبادل إطلاق نار مع مسلح في ولاية كولورادو.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن 4 عناصر من الشرطة على الأقل أصيبوا خلال تبادل إطلاق النار مع مشتبه به في مقاطعة دوغلاس.

وقال قائد شرطة المقاطة في تغريدة عبر «تويتر»: إن مدنييْن اثنين أصيبا برصاص المشبه فيه، الذي يعتقد أنه قتل ولم يعد يشكل خطرا.

وبدأ تبادل إطلاق النار بعدما داهمت الشرطة منزلا إثر بلاغ عن وقوع شجار في داخله.

ويأتي الحادث عشية رأس السنة الميلادية؛ حيث اتخذت السلطات الأميركية إجراءات أمنية مشددة في أنحاء الولايات المتحدة تحسبا لوقوع هجمات مسلحة في هذه المناسبة.