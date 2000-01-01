الاجازة الصيفية

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الأربعاء 16 شوال 1440
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رابط البنر:
http://almoslim.net/tarbawi/288867
صورة البنر:
القسم:
الجهة اليمنى بعد الاخبار