أنا في حيرة شديدة بسبب سوء علاقتي بزوجتي وهو مزمن يكاد يكون من السنة الثالثة من زواجنا الذي دخل - قبل شهرين- عامه الخامس والعشرين.

عندما ازدادت حدة خلافاتنا رأيت أن الفراق بإحسان هو العلاج الأخير، فقد فشلت الوسائل المشروعة من وعظ وهجر –ضربتها مرتين فقط بعد استفزاز شديد-. كما فشلت محاولاتي توسيط العقلاء من عائلتها وهم فضلاء حقاً وكان والدها-رحمه الله- يحكم بيني وبينها بإنصاف ونتفق على الأخذ بتوجيهاته.. وفعلاً تستقيم معي أياماً ثم تعود سيرتها الأولى.

والغريب أنها حفظت القرآن الكريم وسلوكها مع الجميع طيب باستثنائي!

والدتي رحمها الله كانت ترفض أن أطلقها وتسعى إلى نصحها بمحبة صادقة.

وكنت أحرص على بر الوالدة كما أن تعلقي بأطفالي جعلني أتراجع عن تطليقها.

لكنها استغلت محبتي الشديدة لأولادي فازدادت غطرسة وسوء معاملة..

الآن كبر الأولاد وتزوج اثنان منهم.. ووقعتُ في اضطراب بين قراري الذي أجلته سنوات وهو مفارقتها نهائياً وبين إشفاقي عليها بعد وفاة والدها وسوء سلوك أخيها الوحيد الذي لا يبالي بها ولا بأخواتها.

أشعر أن عمري ضاع وأن من حقي أن أحصل على زوجة أرجو من الله أن تكون صالحة فتعوضني عن عذابي الطويل..

آمل أن تنصحوني مشكورين ولا تؤنبوني مثلما فعل شقيقي الأكبر الذي كلما شاورتُه في هذا الأمر سخر مني وقال: بما أنك تحملتها كل هذه السنين فواصل صبرك وبلا مراهقة متأخرة؟.