يشكو بعض الآباء من امتداد يد أبنائهم نحو الأموال في البيوت , وربما يتعدى الأمر أكثر من هذا في بعض الأحيان , ويظل الأب في حيرة من أمره حول كيفية علاج ذلك السلوك , فلئن عامل ابنه بقسوة لربما يكون الأثر سلبياً , ولئن تغافل لربما يزداد المرض شدة , فما هي الخطوات المؤثرة أمام تلك المشكلة ؟ وكيف يتصرف الآباء ؟

أولاً: دراسة الموقف , وهذه الدراسة تشمل ما يلي :

1- معرفة أصدقاء الابن والمقربين منه

2- تركيز الاهتمام على الجديد في معارفه وأصدقائه

3- السؤال عنه في الأماكن التي يطيل التواجد بها كالمدرسة أو الدرس الخاص أو غيره

4- الوقوف على التغيرات الشخصية عند الابن عبر سؤال أهل البيت والملاحظة الشخصية

5- عقد حوار مع الابن بصورة رفيقة لا شدة فيها ولا تعنيف بغرض الوصول إلى معلومات حول المشكلة

6- تدوين كل ذلك تدويناً واضحاً

ثانياً: التشخيص , ويشمل ما يلي :

1- حمْل الأوراق والمعلومات المستخلصة وعرضها على متخصصين للبحث في القضية

2- إطْلاع الأم على المشكلة وأخْذ رأيها فيها

3- وضع خطوط عريضة للأسباب والمرض ومواصفاته ويجب أن يجيب على (لماذا فعل ذلك ؟ - من دفعه لذلك ؟ - ما حدود المشكلة ؟)

ثالثاً: يمكننا البدء في خطوات العلاج مع مراعاة ما يلي :

1- العنف لن يحل المشكلة بل قد يفاقمها , والعقوبات السريعة الغاضبة سلاح الجاهل , والهدوء أساسي أثناء العلاج

2- الاستعانة بالله سبحانه هي البداية الصحيحة

3- التفريغ الوجداني للابن من أهم عوامل العلاج , فدعه يتكلم كثيراً واستمع إليه وحلل كل شىء تسمعه

4- الابتداء بعملية استرجاع المبادىء والقيم (تذكيره بما تربى عليه من الفضائل)

5- سد ثغرات الأزمة (فمثلا لو كان بخيلاً على الابن أن يعطيه بعض ما ينفق , ولو كان شديداً فليهدىء من شدته عليه , وغير ذلك)

6- التأكيد على إرضاء الله سبحانه , والتخويف من عقابه سبحانه بالذنب , مع تعويده الذهاب للمسجد وحلقات العلم والتحفيظ

7- التأكيد على معنى الأمانة , ومعنى الاستئذان , ومعنى التعدي على ملكية الغير

8- الاهتمام بتغيير البيئة المحيطة بالابن , من أصدقاء , وأماكن كان يرتادها

9- جرّب معه التجارب التنفيذية مثل أن تستأمنه أمانه وتشكره على حفظها , وأن تستودعه وديعه , أو أن تجعله مسؤولا عن عمل، مهما كان صغيراً

10- عرّفه أن المال إنما هو ماله , وأنه لا فرق بين مال الأب ومال الابن , إلا أن هناك ضوابط للاستئذان , وضوابط للحلال والحرام

11- كلمه عن ضوابط القانون الشرعي , وما هي عقوبة فاعل ذلك – بنية سيئة متعمدا –

12- اعلم أن الأمر سيستغرق وقتاً قد يطول فلا تمل

13- هذه المشكلة عادة يحصل النجاح في علاجها إذا اتخذ الاب أو ولي الأمر ما ذكرناه من خطوات علمية

14- احذر من الثغرات المنزلية (أمثال تمييز بعض الأبناء عن بعض , أو ضعف شخصية الأم , أو كثرة غياب الأب عن المنزل)

15- افتح أبواب الحوار مع أبنائك , وبث فيهم المحبة , وقدر مشاعرهم وعواطفهم وحاجاتهم