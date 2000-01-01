سؤال قد نكون قد اعتدنا سماعه في الأيام الأولى من كل شهر رمضان , نستمع إليه مصاحبا لبعض المشاهد مثل تزايد أعداد الرجال والنساء الممسكين بالمصاحف في وسائل المواصلات يتلون كتاب الله , وأيضا حينما تدخل بيتا من بيوت الله فتجد الناس قبل أو بعد الصلوات جالسين بالمسجد ممسكين بالمصاحف تالين للقرآن .

ولكن الغير مألوف – عند كثير من الناس - أن يسأل بعضنا بعضا هذا السؤال في أي وقت من العام بخلاف شهر رمضان وخاصة بعده مباشرة , ومن الصعب جدا أن تستمر تلك المشاهد السابقة بعد انقضاء شهر رمضان , إذ يعود كثير من الناس لطي مصاحفهم انتظارا لرمضان المقبل .

والشقاء – كل الشقاء – حينما يبتعد المسلم عن كتاب ربه ويهجره , وخاصة بعد أيام الطاعة والقرب والسكينة التي ملأت نفسه نتيجة قربه من ربه ومداومته على قراءة كتابه والتدبر فيه .

وما أصعب أن يمر المسلم في قراءته لكتاب ربه أو عند استماعه لتلك الآية وهي تتلى عليه " وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً " , فينظر ساعتها في شأنه فيجد نفسه ممن تنطبق عليهم هذه الآية , وأنه بالفعل من الذين سيشكوهم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه , فما يبقى لنا حينما يشكونا رسولنا لربه ؟ .

والأصعب والأشد حالا منه حينما يشكو المسلم سوء حاله وعدم راحته في الدنيا ويشعر بتكاثر الهموم عليه وكذلك يشعر بنفسه تضيق عليه فلا يجد مهربا من آلامه , فليعلم حينما يفتش في أمره أنه هجر القرآن الكريم عملا وتلاوة , وهجره هو أحد أهم أسباب ما هو فيه , فقال الله عز وجل عن عقوبة المعرض عن ذكر ربه في الدنيا والآخرة " وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى "

وكرر الله تحذيره لعباده ثانية " كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً * مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً * خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً " .

ولم تكن طاعة أهل القرآن وتلاوتهم له موسمية قط , ولم ترتبط أبدا بطاعة الناس وفتورهم , فلا ينشطون حين ينشط الناس أو يفترون حينما يفتر الناس , لأنهم لا يتوقفون عن تلاوته في رمضان ولا غيره , وهم ملازمون دوما لرحابه سابحون في فضائه وسعته , ولذا فهم أسعد الناس حالا وأصفاهم ذهنا وأرضاهم بما قسم الله لهم .

ولملازمة القرآن ثمرة بادية عليهم , فهم لا يلهثون في مطاردة الدنيا مع الناس , ولا يفرحون بما يفرح به الناس من المتع الزائلة وخاصة إن جاءت وهم مبتعدون عن كتاب الله , ولا يحزنهم ما يحزن الناس من فقد الدنيا وابتلائهم فيها بشتى الابتلاءات , فما أجمل قول صاحب الظلال رحمه الله عن أهل القرآن : " إن الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا مَن ذاقها ، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه .. ومَن عاش مع القرآن شعر بالتكريم الإلهي العلوي الجليل، فعاش هادئ النفس مطمئن السريرة قرير العين ، تغشاه السكينة التي ما تنزل في قلب عبد إلا أكسبته الوقار والطمأنينة " .

وأهل القرآن لا يصيبهم الشقاء ولا النكد من شيء من الدنيا , فلا تعتريهم الأمراض ولا الأسقام خوفا على فواتها , ولا تغمرهم الأحزان والكآبة لقلة نصيبهم منها , ولا يتمكن منهم الضيق ولا الشدة إذا طلبوا حوائجهم في الدنيا فلم يتيسر لهم قضاؤها , لأنهم يدركون أن ما أعطوا منها هو خير مما فاتهم فيها , وأن جل ما يطلبه الناس ويتقاتلون عليه فيها هو السراب بعينه , ولا يفرحهم إلا قول الله عز وجل " قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ " , وأشد ما يطمئنهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : " هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ " , قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : " أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ ، الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ ، وَتُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً ... "

ولهذا كان الأمراء الربانيون يعرفون للناس أقدارهم , فيقدمون أهل القرآن في البر والصلة والمكان والمكانة , وهكذا كان يفعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما كان يزيد في عطاء أهل القرآن عن غيرهم تعليما للناس بقدر ومكانة القرآن وأهله , وكذلك ترغيبا لمن لم ينتسب منهم للقرآن بعد أن يجتهد ليرفع نسبه بهذا النسب الباقي بعدما تذهب وتُخفض وتوضع كل الأنساب , ويتجلى ذلك في وصيته للناس وقوله – رضي الله عنه - عن القرآن " أما بعد فإن هذا القرآن كائن لكم أجراً، وكائن لكم شرفاً وذخراً، فاتبعوه، فإنه من اتبعه القرآن زخ في قفاه حتى يقذفه في النار، ومن تبع القرآن ورد به القرآن جنات الفردوس، فليكونن لكم شافعاً إن استطعتم ولا يكونن بكم ماحلاً، فإنه مَن شفع له القرآن دخل الجنة، ومَن محل به القرآن دخل النار، واعلموا أن هذا القرآن ينابيع الهدى وزهرة العلم، وهو أحدث الكتب عهداً بالرحمن " .

وما خلا أهل القرآن بتلاوة كتاب ربهم إلا أذاقهم الله حلاوة ما تذوقوا مثلها تنسيهم كل لذة سبقتها , وتغنيهم عن كل لذة ستلحقها , فلا يتمنون من المتع واللذائذ إلا بقاء تلك اللذة التي يجدونها في رحلتهم مع كتاب الله , فهذا ابن تيمية – رحمه الله - حينما سُجن ومُنع عن كتب العلم , كان أنيسه في قلبه حينما يتلو كتاب ربه ويتدبر فيه في رحلة تذهب به بعيدا عن دنيا الناس بهمومهم وأحزانهم , وحينما كفاه مَن سجنوه مئونة البحث عن رزقه فأسدوا إليه – دون قصد منهم – نعمة جزيلة , فتفرغ قلبه للقرآن , فقال أثناءها لتلميذه ابن القيم ": والله لو أنفقت ملء هذه القلعة ذهباً للذي سجنني ما وفيت حقه ، لقد فتح الله عليَّ في هذا السجن من علوم القرآن ما يتمنى بعضه كبار العلماء ، وإني نادمٌ على إضاعة الكثير من عمري في غير القرآن الكريم " .

فحفظ الدرس التلميذ النجيب ووعاه , فعاش بالقرآن وعمل به وسبح في تدبره الزمان الطويل , ثم قال معلما للناس : " لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ فإنه يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه " .

وأهل القرآن يشعرون بالطمأنينة به , يهتمون بحمل مصاحفهم – وخاصة إن لم يكونوا قد ختموا الحفظ بعد – قبل أن يهتموا بحمل هوياتهم , فهويتهم الأولى القرآن الكريم , فهو النسب الباقي الذي يجعلهم من أهل الله وخاصته , ففي صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن لله تعالى أهلين من الناس . قالوا : يا رسول الله من هم ؟ قال : هم أهل القران أهل الله وخاصته).

وإن أعظم تكرمة لكل مؤمن أن تأتي ساعة رحيله ويكون مصحفه معه أو وهو يتلو كتاب ربه ويحرك به لسانه , فإن لحظة الموت تأتي ترجمة لواقع حال الإنسان ويكون آخر كلامه في الدنيا ما عاش عليه فيها , فمن كانت حياته تلاوة للقرآن وتعظيما لقول " لا اله إلا الله " وفق لقولها قبل موته وجرى بها لسانه , نسأل الله حسن الخاتمة .