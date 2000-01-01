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‌‌حكم الوضوء من الماء الموقوف للشرب
30 محرم 1443

السؤال

إذا كان لا يوجد عندنا ماء إلا في ثلاجة الشرب، فهل نتوضأ منه أم نتيمم؟

أجاب عنها:
عبد العزيز الراجحي

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فيمنع التوضأ من ذلك الماء؛ لأنه وضع للشرب، فإذا توضأ منه عطش الناس، والواقف إنما ‌يوقف هذه للشرب فقط، وعليه من لم يجد الماء في مسجده القريب فعليه أن يذهب إلى بيته أو إلى مسجد آخر ولو فاتته الجماعة، ثم يتوضأ ويصلي بجماعة أخرى، فانعدام الماء في مسجده القريب لا يجعل للماء حكم المعدوم، أما إذا كانت الثلاجة ملكه ولم يوقفها على الآخرين فله أن يتوضأ منها.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.







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