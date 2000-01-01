الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فعليك أن تجتهد وتتحرى مقدار تلك الأيام وتعمل بالاحتياط وتصوم، وعلى سبيل المثال لو كنتَ متردداً فيما عليم ما بين سبعة أيام وعشرة فإنك تصوم عشرة أيام، هذا وإن كان تأخيرك لهذه الأيام إلى أن دخل رمضان آخر بلا عذر فيرى جمع من أهل العلم أنه يجل عليك أيضاً مع الصيام إطعام مسكين لكل يوم، ومن العلماء من يرى أن الصيام كافٍ ولا يجب الإطعام، وهو قوي متجه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.