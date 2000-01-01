الزوجة قلب أسرتها النابض , ودليلها إلى السعادة والسرور , فإذا مرض القلب مرض الجسد كله , وإذا كان صحيحا صحت حياة ذلك البيت وتلك الاسرة .

هذه هي الحياة الزوجية , فالزوجة أساس سعادتها , ولكي تسعد بحياتها داخل أسرتها فهذه بعض صفات يهمها تعلمها وتطبيقها تطبيقا عمليا كي تنعم ببيت سعيد واسرة هنيئة :

1- أن تتصف بالتقوى والخوف من الله عز وجل , وحب الخير لكل الناس , والمسارعة إلى الطاعات للتقرب منه سبحانه .

2- أن تتصف بالصدق والصراحة مع زوجها , حتى تسعد بعلاقة زوجية ناجحة

3- أن تحرص على كل عمل يرضي زوجها ولا تكرر أي عمل يغضبه , وأن تطيعه فطاعتها لزوجها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة .

4- أن تحرص على تربيه أبنائها تربية إيمانية وتجعل من أسرتها مثلا أعلى لمن حولها .

5- أن تكون مرحة فالمرح سلوك وخلق تغفل عنه الكثيرات , لذلك فهو من صفات الزوجة المحببة لزوجها .

6- أن تكون بشوشة الوجه فالابتسامة رسالة نفسيه لها تأثيرها الخطير , وقد اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " تبسمك في وجه أخيك صدقة " فلا تنسي الزوجة ابتسامة اللقاء وبشاشة الوجه .

7- عليها أن تحسن معاملة كل من يحبهم زوجها ( والداه – إخوته – أهله ) , وتبذل جهدها للوصول لقلوبهم .

8- مشاركة زوجها في اتخاذ قراراتها الخاصة , لإشعاره بالتقدير والاحترام وينبغي عليها احترام رأي زوجها , حتى لو اختلفت معه في الرأي .

9- الدخول إلى عالمة والاهتمام بأفكاره , ولا مانع من التخفيف عنه عن طريق التبرع بالقيام بأحد أعماله .

10- أن تكيف نفسها على العيش على قدر دخل زوجها , فلا يزعجها ضعف دخله بل تحاول بأفكارها مساعدته للنهوض به إن كان ذلك لا يغضبه .

11- عدم الشعور بالخجل من عمل زوجها أو المهنة التي يرزق من خلالها , ولا يجب عليها إشعاره بهذا مهما كان عمله .

12- أن تحرص دائما على إبلاغ زوجها بالأخبار السارة بنفسها وعدم تضخيم الأخبار السيئة وتبسيطها أمام عينه .

13- أن تبدي فرحتها عندما يفرح زوجها وحزنها عند حزنه وتشعره باللهفة عند قدومه بعد غياب .

14- محاولة خلق مواضيع لتفتح باب الحوار معه بدلا من رتابة الصمت التي يقع فيها الأزواج.

15- محاولة توفير الهدوء بالبيت وقت راحة زوجها وعدم اختراع ما يقلقه .

16- لا يلهيها الاهتمام بالأولاد ومتطلباتهم بأن تنسى نفسها ومظهرها بل تكون الزوجة التي تسر زوجها عند رؤيتها , وتحفظه عند غيابه في ماله وعرضه.

17- عدم إرهاق الزوج بما لا يطيق , و تتصف بالتقلل من الدنيا , و عليها ان تعلم ان أشقي الناس فيها أرغبهم فيها "يعني الدنيا "

كلنا يبحث عن السعادة , والبيت الهادئ , والاستقرار النفسي , فمن ترغب في هذه السعادة عليها أن تحاول قدر استطاعتها التطبيق العملي لما تعلمته .