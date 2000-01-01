للدعاة.. وماذا لو استمر كورونا في رمضان؟!

د. فيصل البعداني

أولاً: عناصر قوة:

شيوع مظاهر فأل، وحُسن ظن بالله، وانتظار فرجه، وعفوه وكرمه.

شيوع مظاهر أكثر للتعبد والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أوساط عامة الأمة.

التقارب والتواصل بين عامة الأمة من كافة الشعوب والبلدان.

ظهور حزن وحرقة في أوساط أكثر المسلمين على إغلاق المساجد.

تقلص مساحات الغرق في بحور الشهوات، وحتى الشبهات.

إعادة ترتيب أوليات أفراد المجتمع نحو الأفضل.

تدفق أعداد جديدة إلى الممارسة الدعوية والتوعية، كالأطباء والتقنيين.

تلاشي الدور التوجيهي للشارع، وكثير من القائمين على شؤون التسطيح والإلهاء.

عقود الدور التوجيهي للأسرة، بصورة أكبر، وبخاصة مع الأبناء.

فراغ أكبر، مهيئ لتلقي أسرع، بتفهم أكثر.

ثانياً: نقاط ضعف:

تسيد تطبيقات التواصل الاجتماعي على المشهد، وما تتضمنه كثير من محتوياتها من مواد ضارة أو في أقله غير نافعة.

تغيب الوسائل التعليمية والتوجيهية والدرامية التي تتسم – مع الفائدة – بالتشويق.

حدوث بعض التجاذبات بين الأبناء والأزواج، نتيجة المكث الطويل في المنزل، بلا عمل..

الفراغ الكبير، وضياع كثير من الأوقات فيما لا ينفع إن لم يضر.

الحرمان من عمرة في رمضان، وزيارة المسجد النبوي.

فقدان المكث في المسجد حتى شروق الشمس.

ثالثاً: فرص متاحة:

إمكانية تزايد أعداد المقبلين إلى التوبة، (ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة)..

تزايد شيوع ثقافة التفاؤل وانتظار الفرج وحسن الظن بالله والتوكل الصادق عليه، {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء:19].

نمو تعليق المجتمع بالتضرع والدعاء، (لا يرد القضاء إلا الدعاء).

إعداد مقالات إرشادية متنوعة باللغات الرسمية والمحلية في كل بلد، وبثها بالسبل المتاحة.

إمكانية إبراز جمال الإسلام في تشريعات الأسرة وسلوكيات النظافة والوقاية الصحية والتكافل وحقوق الضعفة، وبخاصة كبار السن.

إمكانية الخروج برؤية دعوية جديدة وخطط تربوية طموحة، أكثر توافق مع حاجة المجتمع وظروفه في مواسم البلايا، وأزمنة الطاعات.

تنامي تربية النفس والمجتمع على تقدمة المصلحة العامة، والحد من هيمنة الأنانية.

إمكانية تفاعل الموسرين من المسلمين مع مشاريع الوقف الدعوي والتعليمي والصحي.

إمكانية تنامي تعودة النفس والمجتمع على الصبر والرضى بالقضاء، والعفو والتسامي.

يوجد توجه في المجتمع نحو السواء النفسي، والتوازن والتثبت والترقق والموضوعية.

قد يرافق خوف كورونا، معاناة فقر ومعاناة أكثر في بعض المجتمعات، وهو ما سينجم عنه موجات تدين أكثر.

ظهور فئات دعوية جديدة تتبنى الجهد الدعوي، وبخاصة في أوساط الأطباء والتقنيين، وقطاعات الشباب والفتيات.

صعود نجومية بعض الدعاة والمصلحين والمحسنين وأرباب العمل الخيري، وبخاصة الصحي.

امتلاك فرص زيادة الوعي وتعميق التدين في المجتمع، متى وجدت الإرادة وعلو الهمة والخطط الجيدة والبرامج النوعية المستمرة.

فتح آفاق جديدة للحِلَق القرآنية والتعليم الشرعي، عن بعد.

رابعاً: مخاطر محدقة:

احتمالية ظهور تباين بين الدعاة في التوجيه والفتيا، لا تفهمه العامة، فيتسبب في خلل اجتماعي.

إمكانية شيوع فتاوى واجتهادات غير متزنة في قضايا حيوية تسير بها الركبان، انتقاصاً للدعوة وتشويهاً للدعاة.

مخافة الاستمرار في التركيز عند تناول أسباب البلايا على الأسباب المادية، ونسيان أسبابها الشرعية الموجبة للغضب الرباني.

احتمالية نأي الداعي بنفسه عن المعالجة، وتوجيه ممارسته العملية بناءً على أن المريض هو المجتمع فقط.

سيرافق خوف كورونا، معاناة فقرٍ أكثر في بعض المجتمعات، وهو ما سينجم عنه موجات من أكبر من القلق والاضطرابات الاجتماعية والأمنية.

إنتاج حلقات علمية وإرشادية عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام تتسم بضعف المحتوى، أو تدني المواصفات الفنية.

احتمالية تدني هيبة المسجد في نفوس كثير من المسلمين.

فقدان البوصلة في وزنية المسجد وأهميته لدى بعض الدعاة، وبخاصة أصحاب الإعلام الجديد.

إمكانية جمود بعض الدعاة وعدم حماسهم للبيان بوسائله الجديدة.

خامساً: توصيات:

ثق، استبشر، اعقل، فالمستقبل لهذا الدين.

لازم الدعاء والتضرع، بالهداية ورفع البلوى، للنفس والآخرين.

لنرفع شعار: لا ملجأ من الله إلا إليه.

فكر بعمق لتحويل الأزمة إلى فرصة تشع فيها أنوار الحق والخير والسلام والتراحم في المعمورة.

حاذر التقنيط وزراعة اليأس وبث الشائعات في المجتمع، ألا تقرأ: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق:7].

ضرورة الاجتهاد ومضاعفة الهمة في الدعوة ورفع مستويات الوعي.

كن طموحاً، كن كبيراً، تنتج أعمالاً كبيرة.

حث التجار على التصدق والإحسان، وعدم المغالاة واستغلال حاجة الناس في هذا الموسم المبارك.

ابحث ما وسعك، عن بدائل متنوعة وسريعة، تسد الفراغ الناجم عن غياب الدور التوجيهي لخطبة الجمعة.

الاتسام بالمرونة والتكيف السريع مع المتغيرات المتعاقبة ضرورة.

وسائل دعوة الإسلام غير محدودة، بل تقبل التطوير والابتكار بما لا يتنافى مع الشريعة الغراء.

الداعية مطالَب بتطوير نفسه دائماً تقنياً؛ ليجيد توصيل رسالته إلى الآخرين؛ إذ لم يعد يجدي أن ينتظر الداعي في مسجده ليأتيه الناس فيبلغهم دعوة ربهم، بل صار من اللازم أن يتوجه هو إليهم بأي وسيلة تتوفر لديه؛ ألم نصبح في عصر السرعة والانفجار المعرفي؟!

أهمية العناية أكثر بالمثقفين وجيل الشباب والفتيات في خدمة الدعوة وإشاعة الخير، وممكن تكوين مجموعات منهم للقيام بذلك في أكثر من سياق ودائرة.

زيادة الترابط بين الدعاة ومجتمعاتهم ضرورة، وبخاصة أن المجتمع بشتى شرائحه في مركب واحد؛ فإن حاول بعضنا خرق المركب سيغرق الجميع.

ضرورة امتلاك الداعي لحس مرهف، ووزنه كلمته المبثوثة كثيراً، والحذر من آثار انعكاساتها السلبية ما وسعه.

أهمية ترك التعجل في الفتيا وإبداء الرأي، وبخاصة تجاه القضايا الحساسة التي تهم الجماهير.

أهمية البدار لاتخاذ الاحتياطات والتدابير الكافية، للانتقال من مرحلة الكفالة إلى مرحلة العمل الطوعي المحتسب، بأقل الأضرار.

تشجيع المجتمع على مصادقة القرآن أولاً، وصحيح البخاري أو رياض الصالحين ثانياً، والكتاب النافع ثالثاً.

الحاجة إلى توسيع التشاور والتعاون بين الدعاة، بعيداً عن الانتماءات المناطقية والقبلية والجهوية، فيد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.

أهمية تفعيل دوائر الاجتهاد الجمعي في كل دولة، وترك الشذوذ الفقهي ما وسع.

أهمية التركيز على إظهار قيم الإسلام ومحاسنه، وبخاصة في قضايا الصراع مع الإلحاد والتغريب.

إظهار عوار الحضارة الغربية، ومنافاتها للفطرة السوية، وتخليها عن قيمها التي تعلي من شأنها، وبخاصة في مسألة حقوق كبار السن، والتفكك الأسري.

أهمية ربط الاختيار الفقهي بالأقوال السائدة في المذهب الشائع.

أهمية تجنب الصدام مع الهيئات والمؤسسات الدينية، وفتاواها إن وجدت.

أهمية تجويد المحتوى الدعوي، والعناية بالتشويق والمتعة والتنويع طرائق العرض أثناء الإفادة.

التشجيع على التوبة والثناء على التائبين، وبخاصة في أوساط الشباب والفتيات.

أهمية حث الناس على الإكثار من فعل الطاعات، صلاة وتلاوة وذكراً وتضرعاً، ما وسعهم.

حث الناس على التكافل، والعناية بالضعفاء وفتح مشاريع معينة على ذلك.

البحث عن متبرعين محليين لتمويل المشاريع التعليمية والتربوية والصحية.

الإفادة من الزكاة وزكاة الفطر وصدقة التطوع في سد حاجة الفقراء، وبخاصة من كان داعية منهم.

الدعوة إلى مشاريع كسوة العيد وسلة صائم، وكفالة الأرامل واليتامى، ومعالجة المرضى، ومشاريع الزواج الجماعي للتخفيف من معاناة الفقر.

حث كبار الدعاة وأهل الوجاهات من المسلمين، على توصية المسؤولين بتسهيل عمل الدعاة وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات المتوافرة دون تضييق.

الإفادة من رسائل sms في التوجيه والإرشاد، بالتنسيق مع شركات الاتصالات.

تطوير الخطاب الدعوي وتوسيع مساحاته المعتادة في بيان العقائد، والأحكام والأخلاق لتشمل أيضاً مساحات اجتماعية ونفسية وعادات وتقاليد تحتاج مراجعة، وإلى مساحات اقتصادية تتعلق بالتوفير والتسوق ونحو ذلك.

حاجة محطات التلفزة الهادفة والإذاعات الإسلامية إلى تطوير ومواكبة حدث، من حيث المحتوى، ومن حيث جودة العرض فنياً، وبصورة عاجلة.

عرت الأزمة حجم التخلف العلمي والتقني، وهزال النظم الصحية والاقتصادية في كثير من دولنا، وهو ما يستوجب على الدعاة حث أولي الشأن والمختصين على امتلاك خطط عاجلة لمعالجة هذا الجانب، في هذا الشهر الفاضل.

مع حث الناس على التوبة والتكافل الاجتماعي لا بد من حثهم على الاستمرار في الأخذ بالتدابير الصحية التي تعلنها الجهات الرسمية، وترك التهاون في ذلك.