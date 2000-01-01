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توحيد عيار الذهب لإخراج زكاته
17 جمادى الأول 1440

السؤال

إذا كان لدي قطع من الذهب عيار 24 وقطع عيار 21 وقطع عيار 18، هل أحول الجميع لعيار موحد مثل 24 ثم أخرج الزكاه ؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فنعم يجب توحيد ذلك ، المعتبر في زكاة الذهب أن يكون من الخالص وهو عيار 24 ؛ فيجب عليك أن تحول كل عيار دون ال 24 إلى هذا العيار ، وذلك بضرب عدد جرامات العيار الأدنى في رقم العيار نفسه ثم تقسم ناتج الضرب على 24 فيكون ناتج القسمة هو عدد عيارات الذهب من 24 .
مثاله: في زكاة 120 جرام من عيار 18 تعمل الآتي : 110جرام×عيار18= 1980÷عيار24=82.5 جرام .
فهنا صار 110 جرام عيار 18 = 82 جرام عيار 24 ؛ فلا تجب فيه الزكاة لكون الناتج أقل من 85 جرام . والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 

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