الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فنعم يجب توحيد ذلك ، المعتبر في زكاة الذهب أن يكون من الخالص وهو عيار 24 ؛ فيجب عليك أن تحول كل عيار دون ال 24 إلى هذا العيار ، وذلك بضرب عدد جرامات العيار الأدنى في رقم العيار نفسه ثم تقسم ناتج الضرب على 24 فيكون ناتج القسمة هو عدد عيارات الذهب من 24 .

مثاله: في زكاة 120 جرام من عيار 18 تعمل الآتي : 110جرام×عيار18= 1980÷عيار24=82.5 جرام .

فهنا صار 110 جرام عيار 18 = 82 جرام عيار 24 ؛ فلا تجب فيه الزكاة لكون الناتج أقل من 85 جرام . والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

