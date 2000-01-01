أنت هنا

الرئيسية » العلمي » الفتاوى
عرض الأعمال على الرسول صلى الله عليه وسلم
2 جمادى الأول 1439

السؤال

هل تعرض أعمالنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

أجاب عنها:
عبد الله بن حميد

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده. أما بعد.
فجاء ذلك في بعض الأحاديث، قالوا: ولا سيما الصلاة والسلام عليه، قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ يعني الصلاة والسلام عليه. قال: "إن لحوم الأنبياء لا تأكلها الأرض"(رواه أحمد والنسائي)، فإنها لا تزال طرية، وأن الذي جاء فهو تُعْرَضُ على الله، كان الرسول يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وقال: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"(رواه الترمذي)، هذا المعروف.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

طباعةارسل الصفحة





استشارات
خطوات نحو إصلاح القلوب؟!
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر
متردد في عملي!
د. خالد رُوشه
ما العمل إذا عرفت أنني في آخر الزمان وتجاه الفتن؟!
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر
زوجتي تبعدني عن والديّ وأهلي
د. خالد رُوشه
كيف نخاطب من يتساءل عن تأخر الأمة؟!
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر