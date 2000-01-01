الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده. أما بعد.

فجاء ذلك في بعض الأحاديث، قالوا: ولا سيما الصلاة والسلام عليه، قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ يعني الصلاة والسلام عليه. قال: "إن لحوم الأنبياء لا تأكلها الأرض"(رواه أحمد والنسائي)، فإنها لا تزال طرية، وأن الذي جاء فهو تُعْرَضُ على الله، كان الرسول يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وقال: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"(رواه الترمذي)، هذا المعروف.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم