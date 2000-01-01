2 جمادى الأول 1439
السؤال
هل تعرض أعمالنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده. أما بعد.
فجاء ذلك في بعض الأحاديث، قالوا: ولا سيما الصلاة والسلام عليه، قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ يعني الصلاة والسلام عليه. قال: "إن لحوم الأنبياء لا تأكلها الأرض"(رواه أحمد والنسائي)، فإنها لا تزال طرية، وأن الذي جاء فهو تُعْرَضُ على الله، كان الرسول يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وقال: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"(رواه الترمذي)، هذا المعروف.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم