لحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد:

فأقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تصدقت على أمها بجارية ثم ماتت أمها. قال صلى الله عليه وسلم للمرأة: (وجب أجرك، وردها عليك الميراث)؛ فليس هذا من العود في الصدقة، ولا من شراء الصدقة؛ ولا هو بإرادة من المتصدق، بل المِلك بالميراث مِلك قهريٌّ، أي: بحكم الله دون فعل ولا قصد من الوارث. فالبيت ـ أيها السائل ـ ملكك، ولك التصرف فيه بما شئت.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.

أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في 15جمادى الأولى 1439ه.