الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فالمعروف أن الأسنان المستعارة لا تصلح إلا لصاحبها ، وكان الأولى أن تبقى في فمه عند دفنه لكونها صارت جزءا من الفم ، ولما يحدثه خلعها من تشويه للميت.

وأما اللواصق فإن حكم إزالتها أو تركها يرجع إلى مصلحة الميت؛ فإذا كانت تغطي جرحا يخشى من استطلاقه، أو تستر عيبا= كان تركها واجبا أو مستحبا، وإن لم توجد فيها مصلحة له فالأولى إزالتها؛ لأن الأصل أن كمالات المرء في حياته هي كمالات له بعد مماته، وكماله في حياته في مثل هذه اللواصق أن تزال استحبابا عند عدم المصلحة؛ فكذلك للميت. والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.