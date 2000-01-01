20 ربيع الأول 1441
السؤال
فقراء لا يحسنون التَّدبير، ويضيعون المال، هل نشتري لهم مِن الزَّكاة ما يحتاجونه مِن المؤن؛ الحليب، والرز، وسائر الطعام، ونسألهم ماذا يحتاجون، ونشتري لهم كلّ أسبوع، ونُسدد عنهم فواتير الكهرباء والماء بدون أن نسلِّمهم المال، فهل هذا جائز ؟
الجواب
الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد، أمَّا بعد :
فهذا الفعلُ جائزٌ بشرط أن يُستأذنوا في ذلك، ويكون للمزكِّي نائبٌ عنه في تدبير ما يستحقونه مِن الزكاة، وأرى أن يُعطوا شيئًا مِن المال لشراء الأمور الخاصة التي لا يليقُ أن ينوبَ أحدٌ عنهم فيها، كبعض الملابس، والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
قال ذلك:
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
حرر في 15 شعبان 1440 هـ