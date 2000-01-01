الحمدُ لله والصَّلاة والسَّلام على نبيّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أمَّا بعد:

فما دام أنَّكم لا تبنون خيامًا في ذلك المكان لقصر مدَّة وجودكم فيه فمِن المعلوم أنَّه مع شدَّة البرد إذا اغتسل الإنسان ولو بالماء السَّاخن فإنَّ عليه خطرًا؛ لأنَّه -والحالة هذه- يتعرَّض للهواء البارد وهو على إثر الاغتسال، ففي مثل هذه الحال يغلبُ على الظَّن الإصابة بمرضٍ لا يأمنُ معه الموت، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ [النساء:29] ففي هذه الحال يباح التَّيمُّم.

لكن إذا أمكن الاغتسال في ذرا بعض السَّيارات ثم الرّكوب فيها حتى ينشف البدن، ثم يلبس الملابس الثَّقيلة: فالذي يظهر أنَّه لا خطر مع العمل بذلك.