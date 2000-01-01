الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فأذكار الصلاة التي في داخلها منها:

- ما هو ركن كتكبيرة الإحرام، والفاتحة، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكذا السلام وهو ركن عند جمهور أهل العلم.

- ومنها ما هو واجب كتكبيرات الانتقال، والتسبيح في الركوع والسجود، وقول: (سمع الله لمن حمده)، وقول: (رب اغفر لي)، والتشهد الأول.

هذه لا بد منها، فالأركان لا تصح الصلاة بدونها، والواجبات إن تركها عمدًا بطلت صلاته وإن تركها سهوًا جبرها بسجود السهو.

- وما عدا ذلك من السنن تركه لا يؤثر في الصلاة.

هذا ما كان في داخل الصلاة، أما ما كان خارج الصلاة فإن هذا لا يؤثر في الصلاة وإنما يفقد الأجر المرتب عليها، وقد رُتب عليها أجور جاءت بها النصوص فإذا تركها فاته الأجر وحرم نفسه.

والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.