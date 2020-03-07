الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فجاء عن ابن عباس في الصحيح هذا، وهذا جاء أنه إذا أراد الإمام أن يخبر الناس بأن يصلوا في رحالهم إن شاء أذن أذانًا كاملاً ثم قال: صلوا في رحالكم، وإن شاء قال ذلك عند حي على الصلاة حي على الفلاح بدل ما يقول على حي على الصلاة يقول: صلوا في رحالكم، كل هذا ثبت عن ابن عباس عن النبي ﷺ فإذا كمل الأذان ثم قال ذلك حسن، وإن قاله في محل حي على الصلاة حي على الفلاح فلا بأس كما جاء عن ابن عباس أيضاً، فالمقصود أنه مخير.

والله أعلم

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.