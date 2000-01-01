في اليوم السادس عشر من شهر رمضان المُبارك سنة 58 هجرية (12/7/ 678 م)، توفيت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،وذلك بعد انتقال الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى بسبعة وأربعين عاماً، ودُفنت في البقيع، وكان عمرها آنذاك سبعة وستين عاماً.



كانت من أحب نساء الرسول إليه رضي الله عنها.. وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اتصفت بالعلم، فكانت مفسرة ومحدثة وفقيهة معاً. قال عنها عروة بن الزبير: (ما رأيت أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة).