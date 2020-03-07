هل تأخذك الغربة مني ؟.. سؤال يتردد كثيرا داخل كثير من الزوجات الوحيدات منذ بدء خروج الرجل للعمل مغتربا تاركا زوجته وأبناءه في بلده , ويظل السؤال معلقا حتى عودته مرة أخرى .

فيتردد صداه في نفسها كل يوم بل ربما كل ساعة , وتعتبر كل تصرف يومي من زوجها – إن كان هناك اتصال – داعما للفكرة التي تعتمل في رأسها أو نافيا لها , فما أحوج كل زوج لزوجه , وما أشد عناء الحياة إذا غاب الرجل عن بيته وأبنائه , وما أشد تأثير السفر الكثير والمتكرر على الأسر من النواحي التربوية والنفسية والعملية .

ويعظم تأثير غياب الزوج والأب على أسرته في ظل انفراد كل زوج بزوجه في مسكن مستقل كأسلوب حياة أضحى هو الأصل في زيجاتنا الحالية , وصار واقعا اجتماعيا مؤلما لابد وان نتعامل معه , فيندر أن يتزوج الولد في مسكن مع أسرته الكبيرة , وبهذا يصعب على الزوجة بعد سفره التأقلم على حياة في بيت حميها ولا حتى في بيت أهلها بأبنائها , فيتضاعف أثر الاغتراب على الزوجة والأبناء ليعيشوا جميعا تحت وطأة الغربة ولأوائها , ويصبح الكل مغتربل غربة تختلف قليلا عن الآخرين , ولكن يجمع بينها الألم كعامل مشترك لهم , وتكون هذه الآثار السيئة هي الثمن الباهظ المؤلم الذي يدفعه كل مغترب وأهله في سبيل تحسين حالتهم المادية .

وحال المغترب وأسرته كحال المستجير من الرمضاء بالنار , فما أمر العوز والحاجة , وما أعظم الثمن الذي يدفع للخروج من شرنقة الفقر , فكلاهما أمر من صاحبه .

وبينما تعاني الزوجة والأبناء من آثار غربة الزوج والأب , ولكي نضع الأمور في نصابها ونعطي لكل ذي حق حقه , يتألم الزوج بدرجة ربما تكون في بعض الأحيان أكبر , لكنها غير محسوسة ولا ملموسة بنفس الدرجة , فالرجل – في الغالب – لا يميل إلى الشكوى ولا يحب إظهار الضعف والألم مهما شق عليه ما هو فيه , فبينما يعاني نفس معاناة الزوجة والأبناء في فراقهم وعدم الأنس بهم والراحة بجوارهم يعاني معاناة أخرى قد لا تعلم عنها الزوجة شيئا ولا يريد من الأساس إخبارهم بها , فلكل بلد ظروفه وقوانينه وأسس تعامله وطباع أهله التي تختلف بدرجة ما عن ظروف بلد الزوج وقوانينها وأسس تعاملها وطباع أهل بلده التي اعتاد عليها ويعرفها جيدا , ويرى الزوج أنه من تمام رعايته لأسرته - التي سيسأله الله عنها - أن يحاول التوافق والتأقلم على ما استجد في حياته بكل ما فيها من غريب عليه حتى لا يقع في ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الإثم " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ " [1] .

والغريب بكل حال ضعيف , والغربة أصل من أصول الضعف , فكما قال صاحب الظلال رحمه الله في معرض قصة موسى عليه السلام في مدين " وسقي لهما وهو غريب والغريب ضعيف مهما اشتد " , فيجتمع على الزوج آلام مفارقته لزوجه ولأبنائه ولوطنه ولأحبابه , ثم يُطلب منه - في نفس الوقت - أن يتأقلم مع وضع جديد بأسس جديدة مصطحبا ضعفه كغريب الذي ربما يُستغل من قبل بعض ممن يتعامل معهم , فتزيد آلامه مع عجز عن اتخاذ بعض قرارات في حياته , فيتقبل أمورا يعلم يقينا من نفسه أنه لو كان حرا طليقا مالكا لأمره ما قَبِلها .

وربما يهون كل ذلك عليه ويَسهُل وكثيرا ما يتحمله بعد فترة , ولكن الأكثر ألما ومشقة عليه هو أنه لابد عليه أن يقوم بما هو واجب في حقه , أن يبث الأمل ويزرع البسمة ويعيد البهجة ويحتوي نفسيات زوجته وأبنائه ليشعرهم أنهم لم يفقدوه وانه متواصل معهم وموجود في حياتهم , وأن غيابه عنهم مجرد وقت طارئ في حياتهم , والحق أن قليلا من الرجال من يقومون بكل هذه الواجبات بلا تقصير , مع فهمنا وتقديرنا لأسباب ذلك التقصير .

وعلى أي حال فقدر الرجال دوما تحمل الآلام , وما الرجل بلا تحمله لمسئولياته بآلامها , ولكن الأمر يستوجب وقفة في حق الضعيفة التي لا تجد لها بابا يفتح للرجاء والسعادة إلا مع زوجها الذي غاب عنها , فوجدت نفسها بين عشية وضحاها في مهب الريح تتقاذفها يمنة ويسرة بمسئولية لم تعتدها وبمشكلات لم تألفها وخاصة عند تقدم سن الأبناء وكثرة مشكلاتهم النفسية والمادية .

فتتألم الزوجة كل يوم بآلام مختلفة ومتنوعة , منها :

أولا : التأثير السلبي المادي لعدم الاتصال الزوجي المشروع

هناك تأثير مادي جسدي سلبي شديد لابتعاد الزوجة عن زوجها لا يمكن إنكاره ولا إهماله ولا تجنب ذكره , فهو أصل من أهم منافع الزواج وأسبابه ونتائجه , ففيه الإحصان للزوجين معا وخاصة في ظل عصر محموم بإثارة الغرائز والشهوات في كل مكان وبكل وسيلة , وينتج عن فقده وغيابه من المعاناة الكثير لكليهما معا وربما يكون أثره السلبي على الزوجة أكثر من الزوج رغم ظن الكثيرين عكس ذلك , ويكفينا فيه ما قرره أمير المؤمنين عمر حينما " خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه

فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك " [2].

ثانيا : التأثير المعنوي

لا تحتاج الزوجة لزوجها لإشباع رغباتها المادية فقط , بل تحتاجه بجوارها يدعمها ويقويها ويساندها في أزمات حياتها ويحتويها نفسيا وعاطفيا , فالزوجة تحتاج من زوجها لجلسات مطولة منه ليستمع إليها حتى لو لم يقدم حلولا لما تشتكي منه , فيكفيها منه أن يستمع لكل كلماتها فتفرغ طاقتها وتجدد نشاطها وتزداد قدرتها على مواجهة الصعاب والمشكلات .

وغياب جلسات الاستماع هذه تضع الزوجة في صراعات داخلية تشتد عليها بمرور الوقت وتحتاج بالقطع إلى تفريغها مع زوجها , فهو موطن سرها وأنس حياتها , وتكمن هنا عند فقد هذا الاحتواء من الزوج خطورة ليس بعدها خطورة على الزوجة بالذات , فذئاب المجتمع بواقعيه الحقيقي والافتراضي لا يحصون من كثرتهم , وكلهم مستعد للتعاطف والاستماع , وكلهم مستعد لإظهار المساندة وإعطاء الدعم واظهار الشفقة والاهتمام , ولكنهم كلهم بلا استثناء سيطلبون المقابل , وما أصعب المقابل وما أشقه حينما يُدفع من تدين الزوجة وتقواها لله ومن استقرار الأسرة وتماسكها , ولا يحسب رجل إن ترك زوجته وحدها نهبا لهؤلاء الذئاب أنها ستقاوم ولن تتعثر , فالأمر سيكون تدريجيا وببطئ شديد , ولكن إن طال تقصير الزوج لن يكون محالا , وما يمنع منه شئ قط إلا تقوى الله ومراقبته كما قالت من سمعها عمر رضي الله عنه .

ولقد يَسرت التقنيات الحديثة الموجودة حاليا أمر الاتصالات , فأصبح بالإمكان أن يكون الزوج على علاقة يومية بل ومباشرة طيلة اليوم مع زوجته وأبنائه بالكتابة والصوت والصورة , وبإمكانه متابعة كل حادث يطرأ على أسرته مهما كان صغيرا أو تافها , ويمكنه مشاركتهم كل رأي ومناقشة الأفكار في يسر وسهولة , ولكن لابد من العلم أن هذا الباب – الانترنت - أيضا له خطورته التي ذكرناها .

وهناك عدة نصائح للزوج والزوجة لكي يتفادى كلاهما فقدان الآخر معنويا حتى وإن ظلت العلاقة الزوجية قائمة بينهما , وحتى لا تصل العلاقة بينهما بعد حرارة كبيرة إلى برود وجفاء وانفصال معنوي , ويصبح الزوج عبارة عن مخزن مالي متنقل وتصبح الزوجة عبارة عن التزام ثقيل على نفس الزوج وتؤدي مهمتها كمربية لأبنائه في غيابه فحسب , ومن هذه النصائح :

- الحرص بداية من الزوج والزوجة على عدم الافتراق سواء في بلدهم أو في بلاد السفر , وليكن السفر بالأسرة مجتمعة هو أول الاقتراحات أو هو الهدف المنشود ليعود التئام الأسرة بأسرع ما يمكن , ولتكون الوحدة في الغربة هي الأمر الاستثنائي الذي يمر عابرا .

- إن لم يكن هناك بد من الافتراق , فليكن الغياب لفترة اقصر من المعتاد حتى لو كلف تكاليف مالية زائدة , حتى لا يكون غياب الرجل عن أسرته أمرا واقعا ومسلما به ومقبولا لجمع المال , ثم يُخشى أن يصل إلى أن يكون أمرا مطلوبا من الزوج الابتعاد والسفر .

- لابد من تامين أمر الاتصال اليومي وخاصة في ظل التقنيات الحديثة , ولابد أن يدبر الزوج وقتا كافيا ليتحدث فيه مع زوجته وأبنائه بصورة شبه يومية لكي يكون على صلة بهم لا تنقطع ولكي لا يشعروا بغيابه عنهم ولا يعتادوه .

- سمعت بعض من ينصح الأزواج بعد ذكر المتاعب بينهما لكي لا يمل كل منهما حديث الآخر ويزهد فيه , ولكني أرى أن ينقل كل منهما لزوجه ما يشعر به من فرح وسعادة ومشكلات أيضا , فمن يسمعهما إن لم يستمعا لبعضهما , ومع من يتركان سرهما ويدفنان أحزانهما إذا لم تتسع صدورهما كزوجين لها , ولقد رأينا من موقف من هما خير من كل أزواج الأرض موقفا يدل على ذلك , حيث ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ليبثها شكواه ولتخفف عنه , وفعلت رضي الله عنها أصوب فعل للزوجة فقالت له من الكلمات الطيبات النافعات ما يثلج صدره ويهدئ روعه .

- وعلى الزوجة أن تتفهم موقف زوجها وان تنتبه لردود أفعالها معه , فان كان في لحظة ضيق وحدثها انه يريد العودة وإنهاء العمل فلا تتحامل عليه وتتهمه بالضعف وعدم التحمل فان ذلك يؤلمه أكثر من الآم ما يعانيه , فتوصيه بالصبر وتخبره بشكرهم له وثنائهم عليه وتؤمله بالفرج , ويجب عليهما أن يتبادلا الدعم , فإذا حانت لحظة ضعف منها يساندها وهي كذلك حتى يعبرا هذه المواقف المؤلمة ويجتمع شملهما .

إن أسوا ما يمكن أن يعانيه الزوجان هو ابتعادهما عن بعضهما , فالشرع الحنيف لم يسمح بافتراق الزوجين حتى ولو كانا في فترة انفصال أثناء العدة الشرعية , فاجتماعهما في مكان واحد يسمح دوما بتقاربهما وعودتهما لحياتهما الزوجية , فكيف بالتأثير الشديد للانفصال المكاني لمدة عام أو أكثر على علاقات زوجية ربما لم تثبت قواعدها بعد ؟؟

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[1] أخرجه أحمد (14 / 180) ، وأبو داود، برقم (1694) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

[2] رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار , رواه عبد الرزاق في مصنفه