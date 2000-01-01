الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فنعم. الانحناء هذا لا يجوز إلا لله -سبحانه وتعالى- لكن تقبيل يد الأم (اليد لا الرِّجل) يقبِّل يد والدته أو يد والده، أو يد العالِم، أو يد ولي الأمر، فهذا لا بأس به، لكن من غير انحناء. فإذا انخفض يسيراً لأجل التقبيل فلا بأس بذلك. أما أنه ينحني وينزل وهو واقف ليقبل رجل الأم فهذا لا ينبغي، وهذا فيه تكلف أيضاً. نعم، إذا كان لا يحتاج إلى انخفاض، وإنما هو جالس عند قدمها، وقبَّله من باب الإكرام لها فلا بأس بذلك.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم