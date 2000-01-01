الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فإذا أودع عندك أحد وديعة، فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن سمح، وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.