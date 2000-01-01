الحمدلله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده، وبعد.

فيظهر من السؤال أن هذه الحوافز سببها العقد، وهو شراء هذه الأجهزة المنزلية، والهدية إذا كانت لسبب ألحقت به، فتكون هذه الحوافز من هدايا لمن دفع الثمن وهو المشتري _صاحب المعرض_.

أما إذا كان شيء من هذه الحوافز يعطى لعموم الناس، ممن اشترى أو لم يشتر، فلا مانع من أن تأخذها شريطة ألاّ يكون القصد منها المحاباة في الشراء بما ليس من مصلحة المشتري، والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.