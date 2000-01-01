أبلغ الكيان الصهيوني منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رسميا بانسحابه منها، بعدما كان أعلن ذلك في أكتوبر الماضي في خضم انتخاب المدير العام للمنظمة، بحسب ما أعلنت اليونسكو.

وقالت أودريه أزولاي : بصفتي مديرة عامة لليونسكو تسلمت الإشعار الرسمي من الحكومة الصهيونية المتعلق بانسحاب "إسرائيل" من المنظمة.

وكانت أزولاي انتخبت مديرة عامة للمنظمة في 13 أكتوبر وتسلمت منصبها في نوفمبر.

وقالت أزولاي "إنه في كنف اليونسكو يتسنى للدول التحرك بشكل أفضل للمساهمة في تسوية الخلافات التي تتعلق بمجالات اختصاص المنظمة وليس خارجها", على حد قولها.

وبعيد إعلان الولايات المتحدة في 12 أكتوبر انسحابها من اليونسكو، أعلنت "إسرائيل" بدورها الانسحاب من المنظمة، متهمة إياها بالانحياز للفلسطينيين، على حد زعمها.