حذفت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تعبير "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، من موقعها في الإنترنت بضغط من وزيرة الرياضة والثقافة الصهيونية ميري ريغيف.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الرابطة استجابت لطلب الوزيرة التي وصفت العبارة بأنها "تتناقض مع الموقف الأخير للولايات المتحدة الأميركية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل".

وبعد التغيير، بات يشير الموقع الإلكتروني للرابطة إلى فلسطين على أنها "الأراضي الفلسطينية"، بدل العبارة السابقة "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعلن ترامب في 6 ديسمبر الجاري اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مما أثار غضب الفلسطينيين، وأشعل موجة انتقادات عالمية بما في ذلك الأمم المتحدة.