حذر الأمن الإيراني من اندلاع مظاهرات في العاصمة طهران بعد أن دعا لها بعض النشطاء.

وهدد محسن نسج همداني، مساعد المسؤول الأمني في محافظة طهران أن الأمن سيواجه المظاهرات في حال اندلاعها في العاصمة حيث لم تصدر وزارة الداخلية ترخيصا لإقامة أي مظاهرة حتى الآن, على حد قوله.

يذكر أن المظاهرات اندلعت في المدن الإيرانية، بعد أن شهدت الأسواق غلاء غير مسبوق خصوصا في المواد الغذائية مثل البيض، هذا بالإضافة إلى مشاكل مثل الفساد والبطالة حيث أخفقت السلطات بالتصدي لها أو التقليل من حدتها.