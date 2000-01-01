أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، إعدادها ميزانية لعام 2018، لتكون الأولى لها منذ انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عام 2014.

وقال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، خلال اجتماع في عدن مع اللجنة العليا في بلاده لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، إن موازنة العام الجديد ستكون "أفضل من موازنة عام 2014، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأكد بن دغر أهمية استيعاب الموازنة العامة لهذا العام كافة المرتبات والأجور للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، وضمان استمرار صرفها بانتظام، وتجاوز العقبات التي حدثت في العام المالي الماضي.

واستعرض نائب وزير المالية اليمني، منصور البطاني، مشروع الموازنة الجديدة والجهود التي بذلتها الوزارة لإعدادها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الموازنة خلال الأيام القليلة المقبلة.