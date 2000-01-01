أقدم مهاجم على تفجير نفسه في مسجد بشمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون؛ ما تسبب في مقتل 14 شخصًا.

وأفاد أحد الحراس المدنيين بأن المهاجم فجر نفسه بين المصلين في جامع غامبورو قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (04,00 ت غ) قبيل صلاة الفجر.

وقال الحارس إنه "تم انتشال 14 جثة من بين الركام" مضيفا ان المسجد دُمر بالكامل.

وأضاف "أن المؤذن فقط نجا من الموت ونعتقد أن هناك مزيدا من الجثث تحت الركام"، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلى.

وقال حارس آخر في المكان إنه قبل ساعة من وقوع الهجوم رصدت دورية حراسة أربعة انتحاريين مشتبه بهم في ضاحية البلدة واعتقلت أحدهم بعد مطاردة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال الحارس إن "اثنين منهم فرا فيما اختفى الرابع وسط الظلام ونعتقد أنه هو الذي هاجم المسجد".