تمكنت فصائل المعارضة السورية، خلال الساعات الأخيرة لليوم السبت، من استعادة السيطرة على عدد من النقاط التي كانت قوات النظام قد سيطرت عليها سابقًا جنوبي إدلب.

وتأتي هذه المعارك ضمن عمليةٍ عسكرية ضخمة بدأت بها قوات النظام، قبل أيام، بهدف استعادة السيطرة على مناطق واسعة في ريف إدلب الجنوبي، والوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري.

وذكرت مصادر متطابقةأن فصائل المعارضة السورية استعادت السيطرة على ثلاث بلدات في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وهي أم فحيل ورجيم ورسم العبد، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام السوري.

في غضون ذلك، استمرّت حملة القصف الجوي العنيف على قرى وبلدات ريف إدلب، مُوقعة خسائر بشرية في صفوف المدنيين، وخسائر مادية في منازلهم.

وذكر "مركز إدلب الإعلامي" أن طفلاً قُتل وسقط جرحى، من جراء استهداف الطائرات الحربية الروسية منازل الأهالي في مدينة كفرنبل، صباح اليوم السبت.

وأشار إلى أن بلدتي التمانعة جنوب إدلب وبداما غرب إدلب، تعرّضتا لقصفٍ جوي وصاروخي من قبل قوات النظام، من دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

وشنَّ الطيران الحربي الروسي، في وقتٍ متأخرٍ من ليل أمس، غارات على مدن وبلدات خان شيخون، حوش عابد، سراقب، كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي.