أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة أن قائد القوات المسلحة أبلغ قائدا عسكريا أمريكيا كبيرا بأن باكستان ”شعرت بالغدر“ أمام انتقادها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهمها ”بالكذب والخداع“.

وقال الجيش الباكستاني في بيان إن قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتل قال للجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني إن الولايات المتحدة لا تفكر في اتخاذ أي تحرك من جانب واحد داخل باكستان.

ونقل البيان عن باجوا قوله: ”الأمة الباكستانية بأكملها شعرت بالغدر إزاء البيانات الأمريكية التي صدرت في الآونة الأخيرة رغم عقود التعاون“.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان بعد أن كتب ترامب على تويتر في الأول من يناير الجاري أن واشنطن لم تتلق من باكستان سوى ”أكاذيب وخداع“ رغم أنها ترسل لها مساعدات بمليارات الدولارات؛ الأمر الذي قوبل باستياء واسع من قبل إسلام آباد.