استهدف انفجار، اليوم الأحد، في مدينة صيدا جنوب لبنان، مسؤولاً في حركة حماس يدعى أحمد حمدان الملقّب بـ"أبو حمزة حمدان"، وهو شقيق مسؤول العلاقات الدولية في الحركة أسامة حمدان.

وأدى الانفجار الذي وقع في محلة البستان الكبير في صيدا، لإصابة حمدان، حيث نفت حركة حماس مقتله، وقد تم نقله للمستشفى، حيث يخضع لعملية جراحية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية:إن السيارة التي انفجرت تعود لأحمد حمدان الذي كان يهم بالصعود عليها، حيث انفجرت على الفور واشتعلت النيران فيها، ما أدى إلى إصابته إصابة طفيفة بقدمه ونجاته.

وضربت القوى الأمنية طوقا في المكان، فيما عملت سيارات الإطفاء التابعة لبلدية صيدا على إخماد الحريق في السيارة.