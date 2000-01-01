قضى مدنيان باكستانيان نحبهما، وأصيب خمسة آخرون بجروح، جراء إطلاق المدفعية الهندية قذائف هاون عبر خط المراقبة بإقليم كشمير.

وقالت صحيفة (دون) الباكستانية، نقلا عن مسئولين باكستانيين، اليوم السبت: إن الخسائر وقعت في قرى مختلفة بقطاع (ناكيال) في منطقة (كوتلى) التي تم استهدافها من قبل القوات الهندية عبر خط المراقبة المضطرب الفاصل بين الهند وباكستان.

وأشار المسؤولون إلى أن القصف لا يزال مستمرا ولكن بصورة متقطعة.

واتهمت باكستان أمس الجمعة القوات الهندية بالبدء بإطلاق النار عبر الحدود مستهدفة قرى باكستانية.

ووقعت الهند وباكستان في عام 2003 هدنة لوقف إطلاق النار على خط الحدود، إلا أن الهدنة انتهكت مرات عديدة.

ووفقاً لوزارة الخارجية الباكستانية، فقد انتهكت الهند 100 مرة هدنة وقف إطلاق النار منذ مطلع العام الجاري، وأدت نيران القوات الهندية إلى مقتل تسعة باكستانيين على الأقل.

وفي 2017 انتهكت الهند هدنة وقف إطلاق النار ألفا و900 مرة؛ حيث أودت تلك الهجمات بحياة 78 باكستانياً.

ويطالب سكان كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان.