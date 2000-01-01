تظاهر مئات الأشخاص من اليمين المتطرف في إحدى ساحات محطة القطارات المركزية في مدينة روتردام الهولندية، أمس السبت؛ ضد المهاجرين والمسلمين.

وتأتي التظاهرة، التي شارك فيها نحو 700 شخص من مؤيدي اليمين المتطرف، في وقت تستعد الأحزاب الهولندية لخوض انتخابات، مارس القادم، من المتوقع أن تطغى على حملاتها قضايا الهجرة والاندماج.

وذكر زعيم حزب الحرية الهولندي، غيرت فيلدرز، الذي قاد التظاهرة إن «هولندا هي بلدنا، ليست بلد (رئيس الوزراء) مارك روتي», على حد قوله.

وقال «فيلدرز»: «نحن نعيش هنا وليس في الرباط، لا نعيش في أنقرة أو في السعودية، بل في روتردام في هولندا».