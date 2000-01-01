أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، أنه قرر استدعاء الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق للتحقيق؛ "لارتكابه 3 مخالفات على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل".

وأفاد بيان للجيش بثه التلفزيون المصري الرسمي بأنه "في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعي سامي حافظ عنان، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضى عما ارتكبه عنان من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بلوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة".

وعدّد البيان 3 "إخلالات" بالنظم العسكرية من جانب عنان، أولها "إعلان المذكور (عنان) الترشح للرئاسة تم دون موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات".

كما تضمن بيان ترشح عنان للرئاسة، وفق الجيش المصري، "تحريضا صريحا ضد القوات المصلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب"، وهو الإخلال الثاني.

ووجه الجيش المصري، في بيانه المتلفز، اتهاما ثالثا إلى عنان بـ"التزوير في أوراق رسمية".

وأوضح أن الرئيس الأسبق لأركان الجيش المصري "ارتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته بالقوات المسلحة على غير الحقيقة؛ ما أدى إلى إدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حق".

وأعلن بيان الجيش المصري استدعاء عنان للتحقيق بالقول إنه "يتعين علينا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام الجهات المختصة"، دون تحديد موعد الاستدعاء أو تفاصيله.