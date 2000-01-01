اعترفت مليشيات الحشد الشيعية في العراق، اليوم الجمعة بأنها قصفت أهدافًا داخل الأراضي السورية.

وقالت مليشيات الحشد في بيان لها اليوم: إن "القوة الصاروخية التابعة لها استهدفت تجمعاً تابعاً لتنظيم داعش على الحدود بين العراق وسورية، وتحديداً في قرية الدشيشة الواقعة ضمن الأراضي السورية".

وأضافت مليشيات "الحشد"، في بيان، أن القصف حقق إصابات مباشرة في صفوف تنظيم "داعش".

وفي السياق ذاته، قالت مصادر أمنية عراقية: إنّ مليشيات الحشد الشيعية عززت وجودها على الحدود السورية خلال الأيام الماضية، لافتةً إلى أنها تتعرض بين الحين والآخر إلى هجمات بالصواريخ وقذائف الهاون من داخل الأراضي السورية.

وأكدت المصادر نفسها أنّ قطعات "الحشد الشيعي" التي شاركت في تطهير الحدود العراقية السورية لم تنسحب من مواقعها إلى الآن"، لافتةً إلى أن تصريحات قادة المليشيات تشير إلى أنه لا يوجد أي تغيير لمواقعها في الوقت الحاضر.

من جانبه، شدد الخبير الأمني العراقي "حسين علي"، على أن الحدود العراقية يجب أن تضبط من قبل قوات نظامية قادرة على صد أي هجوم محتمل قد يشنه تنظيم "داعش"، مشيرًا إلى أن وجود قطعات من مليشيات الحشد الشيعية على الحدود مع سورية لا يمكن أن تكون قادرة على تأمينها لأنها تمتد لمسافات طويلة.