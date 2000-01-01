قالت لجنة شعبية فلسطينية، اليوم الجمعة، إن نصف سكان قطاع غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية، بعد أن وصلت نسبة الفقر إلى 80%، جراء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام.

وأضافت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، في بيان: إن "80% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة البطالة تجاوزت 50%، بسبب الحصار الإسرائيلي".

ودعت اللجنة المجتمع الدولي والدول العربية إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه غزة.

وحذرت من أن الوضع الإنساني في القطاع "خطير" ويحتاج إلى جهود دولية فورية لإنهائه.

وأشارت إلى أن القيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على غزة "تتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وتؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة لقرابة مليوني فلسطيني".

ويفرض الكيان الصهيوني حصارًا بريًا وبحريًا على قطاع غزة منذ عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007 ؛ ما جعل قرابة مليوني نسمة، يعانون أوضاعًا معيشية متردية.

وتفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان القطاع، مؤخرا، بعد تعثر جهود المصالحة الفلسطينية.