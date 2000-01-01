اندلعت اليوم الجمعة اشتباكات مسلحة في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان؛ ما تسبب في مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بجروح.

وأفاد مصدر أمني داخل "عين الحلوة"، بأن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية اندلعت بين من وصفها بعناصر إسلامية متطرفة (لا تنتمي لأي تنظيم) وحركة "فتح" في المخيم، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل الفلسطيني عبد الرحيم بسام المقدح، بينما كان يتواجد على شرفة منزله، وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم)، وإلحاق أضرار جسيمة في منازل وسيارات ومتاجر إضافة لاحتراق مولدات كهربائية.

وأوضح أن الأوضاع الأمنية تدهورت في المخيم عقب إقدام شخص ملثم يرافقه فلسطيني يدعى "محمد حمد"، وهما ينتميان لذات العناصر المتطرفة، على محاولة اغتيال محمد المبدي، أحد عناصر "فتح" عبر إطلاق النار عليه.

وذكر المصدر نفسه، أن الاشتباكات استمرت لمدة ساعة قبل أن يسود هدوء حذر أحياء المخيم، في ظل اتصالات تجري بين قيادات فصائل فلسطينية (لم يحددها) لتطويق الاشتباكات ومنع تجددها.

وعلى إثر المواجهات المسلحة، اتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مشددة عند مداخل المخيم.

ويعد مخيم عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث السكان، إذ يقطنه أكثر من 80 ألف لاجئ، ويضم فصائل فلسطينية مسلحة منها حركة "فتح" وقوى يسارية فلسطينية، إضافة لعدد من الفصائل الإسلامية.

وبعد تكرار حوادث الاشتباكات المسلحة، شكلت الفصائل الفلسطينية قوة تعمل على توفير الأمن داخل المخيم في حين يحاصر الجيش اللبناني المخيم من الخارج، عبر إقامة حواجز أمنية على مداخله فقط.