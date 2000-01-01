طالبت الأمم المتحدة، السلطات اليونانية بضرورة تشديد إجراءاتها لحماية طالبي اللجوء واللاجئين من "العنف الجنسي".

وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها العميق إزاء تزايد تقارير تتحدث عن تعرض طالبي اللجوء للتحرش والعنف الجنسي في مراكز الاستقبال الخاصة بهم في اليونان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وأوضح نائب المتحدث أن "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تلقت في العام الماضي وحده تقارير من 622 شخصا تعرضوا للعنف الجنسي في الجزر اليونانية.

وأضاف أن "28% منهم تعرضوا للعنف الجنسي بعد وصولهم إلى اليونان".

وتابع "الوضع مقلق بشكل خاص في مركزي استقبال موريا، في جزيرتي ليسفوس، وساموس، حيث يبقى آلاف اللاجئين في مراكز إيواء غير مناسبة بدون حراسة أمنية كافية".

وذكر أن "في هذين المركزين لا يستطيع النساء والأطفال التوجه إلى المراحيض بعد حلول الظلام، إلا إذا كان معهم آخرون يرافقونهم".

وأشار فرحان حق، إلى أن من بين الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل السلطات اليونانية للحد من العنف الجنسي "توفير أماكن إيواء مناسبة، والفصل بين الجنسين كي لا تضطر النساء للإقامة في نفس المكان مع رجال أغراب، وزيادة وجود الشرطة بما في ذلك الشرطيات".