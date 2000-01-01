قتل جنديان هنديان وأصيب ثلاثة آخرون خلال تبادل جنود الجيش الهندي إطلاق النار مع المقاومة السبت داخل معسكر للجيش في كشمير المحتلة.

وقال وزير هندي لنواب برلمان كشمير, أن المعركة التي بدأت صباح اليوم الباكر استمرت حتى ظهر اليوم السبت.

وتحصن رجال المقاومة في المنطقة السكنية للمعسكر حيث يقيم الجنود وأسرهم، وفقا لتصريحات قائد شرطة جامو إس دي جموال للصحفيين خارج المعسكر. ويقع المعسكر في ضواحي مدينة جامو.

وتم تطويق المنطقة، وقامت السلطات بإغلاق المدارس.

ولم يتضح على الفور عدد رجال المقاومة المشاركين في الهجوم الذي بدأ في وقت مبكر من صباح السبت.