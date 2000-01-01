قالت مصادر في واشنطن إن الحكومة الأمريكية أوضحت أن مبلغ 1.7 مليار دولار الذي تم منحه لإيران نقداً من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عقب الاتفاق النووي، تم إنفاقه على الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران وعلى رأسها ميليشيات الحوثي في اليمن وجماعة "حزب الله" في لبنان.

ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" عن مصادر مطلعة قولها: إنه من خلال تتبع الحكومة الأمريكية لمسير هذه الأموال تبين أن إيران استخدمت هذه الأموال للإنفاق على ميليشياتها الإقليمية وفيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري المشرف على النشاط الإرهابي في المنطقة.

وقالت المصادر إنه من المرجح أن تؤدي المعلومات المتعلقة بتتبع الولايات المتحدة لتمويل الإرهابيين المدعومين من إيران إلى مضاعفة جهود الرئيس ترمب لإلغاء الاتفاق النووي الإيراني.

وكانت الأموال الأمريكية المقدمة إلى إيران جزءا من تسوية صفقة شراء أسلحة تعود إلى السبعينيات في حقبة الشاه ولم تتم بسبب تغيير النظام وقطع العلاقات مع واشنطن، وقد تم منحها كدفعة أولى لطهران عام 2015 بموجب الاتفاق النووي.