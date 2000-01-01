كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن أن كنيسة إنجلترا تواجه أكثر من 3300 اتهام بارتكاب انتهاكات جنسية ضد أطفال وشباب وغيرهم على يد كهنة ومسؤولين في الكنيسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنفاق الكنيسة البريطانية على القضايا المتعلقة بالانتهاكات والاعتداءات الجنسية زاد 5 أضعاف منذ 2014م، وأحدث الأرقام تظهر أن الكنيسة تواجه أكثر من 3300 اتهام.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الأرقام تأتي في وقت تستعد فيه الكنيسة لمواجهة عملية تدقيق وفحص مكثفة من قبل لجنة تحقيق مستقلة فيما يتعلق بالانتهاكات والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والتي تبدأ الاستماع إلى الأدلة الشهر المقبل.

وذكرت الصحيفة أن كثيرا من الناجين من الانتهاكات الجنسية لرجال الكنيسة مازالوا لا يثقون بشكل كبير ولديهم غضب وشكوك عميقة تجاه الكنيسة.

ولفتت إلى أن 20% من الاتهامات موجهة ضد كهنة ومسؤولين في الكنيسة وباقي الاتهامات موجهة ضد أعضاء آخرين متطوعين داخل الكنيسة.