أعلنت وزارة التربية والتعليم في البحرين، سحب كتاب مدرسي تم طباعته خارج البلاد ورد فيه اسم "الخليج الفارسي"، وهي التسمية التي تطلقها إيران على الخليج العربي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة فواز الشروقي أنه تم التعاقد مع مؤسسة أجنبية لطباعة كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي.

وبين ان الجهات المختصة بالوزارة قامت بتسليم هذه المؤسسة المواد والخرائط المناسبة لتضمينها في الكتاب، ومن بينها خارطة للخليج العربي.

وأضاف أن"عند طباعة هذا الكتاب قامت المؤسسة باستبدال هذه الخارطة بأخرى مكتوب عليها (الخليج الفارسي) بخط صغير جداً".

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها تحميل المؤسسة المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ، حيث قدمت المؤسسة اعتذارها.

وبين أن المؤسسة "تحملت تكلفة إعادة طباعة 17 ألف نسخة من هذا الكتاب بعد تصحيح الخطأ الذي ارتكبته، وتم توزيع الكتب الجديدة المعدلة على المدارس".